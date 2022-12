Promozione Lazio, 9a giornata: il COS perde, bene il Montenero

Nel girone C, il Latina Borghi Riuniti porta a casa un punto contro l'Atletico Vescovio. Sconfitta per 3 a 0 invece per il Pontinia contro la Virtus Ardea. La Pro Cori, nel gruppo D, perde sul campo dell'Atletico Lariano per 2 a 0. Nel girone E, il Montenero batte 3 a 0 la Virtus Guarcino: 2 a 1 invece per il Roccasecca contro il Tecchiena. Il Nuovo COS Latina perde ancora, questa volta contro l'Anitrella, per 2 a 1. Stesso risultato del Lenola contro Sterparo, mentre vince sempre 2 a 1 l'Atletico Pontinia sull'Arce.

Latina Borghi Riuniti - Atletico Vescovio 0-0

Virtus Ardea - Pontinia 3-0

Atletico Lariano - Pro Cori 2-0

Montenero - Virtus Guarcino 3-0

Polisportiva Tecchiena - Roccasecca 1-2

Anitrella - Nuovo COS Latina 2-1

Atletico Pontinia - Arce 2-1

Sterparo - Città di Lenola 2-1