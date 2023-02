Promozione Lazio, 19esima giornata: Atletico Pontinia in fuga, Roccasecca insegue. Lenola...

Conferme e sorprese nella 19esima giornata di Promozione. Nel girone C, il Latina Borghi Riuniti mette a segno la seconda vittoria consecutiva - per 3 a 2 - e ricomincia a sperare nei playout, avendo staccato finalmente le ultimissime posizioni della classifica. 3 punti anche per il Pontinia, che batte 2 a 0 il Parioli Calcio e sale a 26 in classifica. Ko Pro Cori calcio nel gruppo D, con la squadra pontina che resta all'ultima posizione. Nel girone E, il Montenero batte di misura lo Sterparo. Stesso risultato per il Nuovo COS Latina sul Morolo Calcio: una vittoria che dà continuità alla squadra di Cencia. Pari per 1 a 1 tra Guarcino e Lenola mentre il Roccasecca si impone per 3 a 0 sul Torrice e rimane alla seconda posizione in classifica. L'Atletico Pontinia, con lo stesso risultato sul Tecchiena, rimane saldo in vetta.

I risultati della 19esima giornata

Latina Borghi Riuniti - Zena Montecelio 3-2

Parioli Calcio - Pontinia 0-2

Polisportiva De Rossi - Pro Cori Calcio 3-1

Football Club Montenero - Sterparo 1-0

Morolo Calcio - Nuovo COS Latina 0-1

Sport Virtus Guarcino - Lenola 1-1

Torrice Calcio - Roccasecca S. Tommaso 0-3

Atletico Pontinia - Polisportiva Tecchiena 3-0