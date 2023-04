Promozione Lazio, 29esima giornata: 3 punti al Latina Borghi Riuniti

Archiviata la 29esima giornata di Promozione. Nel girone C, il Pontinia perde contro il Borgo Palidoro: una sconfitta che però ha conseguenze, essendo il club già salvo. Tre punti importanti per il Latina Borghi Riuniti, al penultimo posto e ormai ai playout. Nuovo ko per la Pro Cori Calcio, retrocessa già da svariate giornate. Nel gruppo E, le pontine, già tutte salve, possono sorridere: tre punti per l'Atletico Pontinia e per il Roccasecca, mentre finisce in parità tra Lenola e Montenero. Un punto anche per il Nuovo COS Latina contro il Monte San Giovanni Campano.

I risultati della 29esima giornata

Borgo Palidoro - Pontinia 4-2

Latina Borghi Riuniti - Lodigiani Calcio 2-1

Sporting Ariccia - Pro Cori Calcio 3-1

Città Monte San Giovanni Campano - Nuovo COS Latina 2-2

Città di Lenola - Montenero 0-0

Atletico Pontinia - Torrice Calcio 6-1

Roccasecca S. Tommaso - Arce 3-0