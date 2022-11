Promozione 8a giornata: ko COS, vince il Montenero

L'ottava giornata di Promozione si è conclusa. Il Latina Borghi Riuniti ha portato a casa un punto contro l'Arcadia con il risultato di 1-1: in gol Sampaolo. Un pareggio anche per il Pontinia contro il Palocco per 2 a 2: i due gol portano la firma di Terrazzino. Anche nel girone D, la Pro Cori porta a casa un punto contro l'Atletico Morena: la rete è di Costanzi. Ancora una sconfitta per il Nuovo COS Latina, che contro il Montenero perde 1-0 con il gol di Giustini. Pareggia per 2 a 2 il Lenola con Morra e Fustolo come marcatori. Infine un punto anche per l'Atletico Pontinia, a segno con Adamo.

Arcadia Calcio - Latina Borghi Riuniti 1-1

Pontinia Calcio - Palocco 2-2

Pro Cori Calcio - Atletico Morena 1-1

Nuovo COS Latina - Montenero 0-1

Città di Lenola - San Giovanni Incarico 2-2

Roccasecca T. San Tommaso - Atletico Pontinia 1-1