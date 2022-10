Promozione Lazio, pontine in campo per la seconda giornata

Secondo appuntamento stagionale con il campionato di Promozione nel Lazio. Le pontine, divise in tre differenti gironi, sono scese in campo tra mattina e pomeriggio. Partiamo dal girone C, dove il Latina Borghi Riuniti è uscito sconfitto contro la Virtus Ardea. Un pareggio, invece, per il Pontinia contro il Tirreno Sansa per 3 a 3. Nel gruppo D, la Pro Cori ha ottenuto un punto contro il Bi.Ti.Calcio con il risultato di 2 a 2. Nel girone E, una sconfitta per il Montenero contro il Tecchiena per 1 a 0 e per l'Atletico Pontinia, ko contro l'Anitrella. Vince il Nuovo Cos Latina sul Lenola con il risultato di 2 a 0 che vale il successo nel derby. 3 punti anche per il Roccasecca sul Morolo.