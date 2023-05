Real Cassino, gesto da standing ovation: un brindisi per onorare l'Atletico Pontinia campione

Una bella giornata di sport e un gesto che, per quanto sarebbe bello definire "normale", resta una rarità nel mondo del calcio. In occasione dell'ultima partita stagionale, l'Atletico Pontinia ha sfidato il Real Cassino. La formazione neopromossa ormai da qualche giornata, si è imposta con un netto 3 a 0. Il risultato non ha impedito alla società casalinga di applaudire gli avversari per la meritata promozione in Eccellenza, festeggiando con un brindisi tutti insieme. Non si sono fatti attendere i ringraziamenti del club pontino:

"Un ringraziamento al Real Cassino per l’accoglienza riservataci e per aver onorato a fine partita la vittoria del nostro campionato offrendo a tutti un calice per brindare insieme. Grazie Presidente Marandola e grazie a tutti".