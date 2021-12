Real Monterotondo Scalo-Insieme Formia 2-0: Capuano e Tilli firmano la sconfitta

Sconfitta per l'Insieme Formia nella 12esima giornata di Serie D. I ragazzi di mister Starita scendono in campo contro il Monterotondo Scalo e nel secondo tempo subiscono due reti, firmate da Capuano al 3' della ripresa e da Tilli a 10 minuti dal 90'. Una sconfitta che non smuove la classifica dei pontini, fermi a soli 8 punti in 12 giornate.

MARCATORI: 3' st Capuano (MS), 35' Tilli (MS)

ARBITRO: Rispoli di Locri

ASSISTENTI: Caputo di Benevento, Maione di Nola