Real Rocca di Papa La Rustica-Centro Sportivo Primavera 3-2: sconfitta dopo 5 vittorie consecutive

Sconfitta per il Centro Sportivo Primavera nella 20esima giornata di Eccellenza Girone B. In campo, contro il Real Rocca di Papa La Rustica, finisce 3 a 2. Ad aprire le marcature proprio i pontini, al 18', con Montella. Al 33' i padroni di casa pareggiano con Sebastianelli. Nel secondo tempo, dopo 7 minuti, il vantaggio di Shoti. Sul finale, all 87', arriva un nuovo gol con Ippoliti. Non basta la rete di Tosi al 90' per pareggio. I pontini perdono 3 a 2 e restano a 24 punti in classifica, in zona playout. Una sconfitta che arriva dopo 5 vittorie e 7 risultati utili consecutivi.

REAL ROCCA DI PAPA LA RUSTICA-CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 3-2

MARCATORI: 18' Montella (R), 33' Sebastianelli (RRDP), 52' Shoti (RRDP), 87' Ippoliti (RRDP), 90' Andrea Tosi (R)