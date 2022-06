Vis Sezze, Renato Gori: "Cresceremo insieme a Giannone"

Rocco Giannone è il nuovo tecnico della Vis Sezze. Dopo aver conseguito il patentino da allenatore, l'ex giocatore guiderà i leoni. Renato Gori, vicepresidente, ha presentato così il nuovo mister: "Il profilo di Rocco Giannone come responsabile tecnico della prima squadra per il prossimo anno è la scelta giusta e acquisisce grande valore sia perché parliamo di un giovane uomo di calcio, che ha vissuto questo sport per anni ad alti livelli, sia perché la società conosce e stima il suo carattere, le sue idee e l’affiatamento già creatosi con il gruppo squadra. La Vis Sezze crede fortemente in Rocco Giannone e nella sua determinazione di ferro, per crescere insieme e lavorare con serenità".