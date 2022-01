LND, la circolare 'Return to play' del Ministero per la ripresa delle attività

Dopo lo stop dei campionati dilettantistici, al momento fissato fino al 23 gennaio nella regione Lazio, il Ministero della Salute ha diramato nuove regolamentazioni per il rientro in campo. Nella nota 'Return to play', che riguarda l'aggiornamento della Circolare del 13 gennaio 2021 recante l'idoneità all'attività sportiva in atleti positivi, guariti e con sintomi, vengono fissate nuove regole.

La LND scrive: "In data 18 gennaio 2022 il Ministero della Salute ha diramato la circolare inerente l’aggiornamento della Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021 recante Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non professionistici Covid-19 positivi, guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2".

Le nuove regole prevedono ad esempio da differenziazione, alla ripresa dell'attività sportiva, in varie categorie: atleti positivi, atleti guariti con malattia lieve, atleti guariti con malattia moderata, atleti guariti con malattia critica e atleti negativi. Vi sono poi ulteriori parametri per l'assegnazione dell'idoneità sportiva ed esami più approfonditi per determinate categorie di atleti. QUI IL COMUNICATO.