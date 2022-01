Riano Calcio-Centro Sportivo Primavera 1-3: vittoria esterna pesante

Tra le poche formazioni scese in campo per la 16esima giornata di campionato d'Eccellenza nel Girone B, anche il Centro Sportivo Primavera. Al P. B. Rasi di Rignano Flaminio, i pontini hanno sfidato il Riano Calcio, portando a casa 3 punti pesantissimi. Una gara ben giocata dai ragazzi di Polverini, in grado di passare in vantaggio al 41' con Botticelli Payi, servito in contropiede da Tosi. Al 4' minuto del secondo tempo il raddoppio di Kevin Carlino: sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di testa Di Dionisio, la palla si stampa sul palo, la difesa mette fuori ma il giocatore del CS colpisce al volo e sigla il raddoppio. Dopo il gol al 34' di Bokri Emir, che accorcia le distanze con un pallonetto, arriva la rete finale di Carlino, ancora con un tocco di classe. 3 punti importanti per la squadra di Polverini, che sale ora a 18 punti in classifica e si allontana dalla zona playout.

MARCATORI: 41' st Botticelli Payi, 4' st Kevin Carlino, 34' st Bokri Emir, 42' st Kevin Carlino

ARBITRO: SYMONETS

ASSISTENTI: MORLACCHETTI, RAGANELLI