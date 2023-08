Latina, "soldatino" Di Livio junior rinnova per altre due stagioni

Serie C Girone C

Alla vigilia dell'amichevole di prestigio con la Lazio (domani, ore 21 al Francioni), altro importante rinnovo in casa Latina. Si tratta di Lorenzo Di Livio, figlio di Angelo Di Livio campione della Juventus e Nazionale.

Classe 1997, centrocampista, Lorenzo ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2025. Due stagioni in nerazzurro alle spalle, 60 presenze e in alcuni frangenti con la fascia da capitano. Alle spalle già due stagioni in nerazzurro, 60 presenze e in alcuni frangenti la fascia da capitano.

Nel frattempo la società, attraverso il ds Matteo Patti, interviene sulle notizie di mercato delle ultime ore per sgomberare il campo sulle voci di una possibile cessione di Daniel Sannipoli.

“Daniel Sannipoli non è mai stato in uscita, non lo è tuttora e non è mai entrato in un possibile mercato., perché con il giocatore c’è piena sintonia. Siamo sempre stati disponibili al dialogo e all’ascolto su tutte le tematiche che coinvolgono i nostri calciatori, nessuno escluso. Siamo certi che quanto apparso sui giornali sia frutto di chiavi fantasiose di lettura del mercato e che tali indiscrezioni siano lontane dalla professionalità che tipicamente caratterizza i club citati nelle notizie apparse”.