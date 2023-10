Roccasecca infuriato: "Il Centro Sportivo Primavera non si è presentato!". Chiesta la vittoria a tavolino

È infuriato il Roccasecca dopo la mancata presentazione del Centro Sportivo Primavera per la gara dell'ottava giornata di Eccellenza. Il club pontino, secondo quanto emerso, avrebbe avuto un guasto al bus e per questo non avrebbe raggiunto lo stadio Lino Battista. Non ci sta però il club ciociaro, che chiede la vittoria a tavolino. Il comunicato:

"C’era grande attesa per la gara dell’ottavo turno di campionato in programma sul terreno di gioco dello stadio Roccaseccano, ma con un vero e proprio colpo di scena il fischio d’inizio non c’è stato. Il motivo, la mancata presentazione della squadra ospite. Infatti, con un certo stupore, intorno alle tredici la dirigenza della ASD. Roccasecca, ha ricevuto una telefonata dai responsabili del Centro Sportivo Primavera, in cui si comunicava che la loro squadra era impossibilitata a raggiungere il campo di gioco per un guasto al pullman. La cosa ha lasciato tutti di stucco e tanta perplessità negli addetti ai lavori del Roccasecca, che hanno subito preannunciato ricorso per ottenere la vittoria della gara a tavolino. Infatti mancavano due ore e mezza al regolare inizio della partita a cui si sarebbe aggiunta la mezz’ora prevista per l’eventuale ritardo. Di conseguenza la compagine ospite avrebbe avuto tutto il tempo necessario per organizzarsi per arrivare allo stadio Lino Battista. Comunque questi sono i fatti, per il resto sarà il giudice sportivo a decidere in merito alla mancata presentazione del Centro Sportivo Primavera, su cui, come detto, il Roccasecca reclamerà i tre punti a tavolino. Così, il direttore di gara designato, il signor Matteo Fumi, della sezione di Ciampino, nei tempi previsti ha fatto l’appello dei giocatori del Roccasecca, dopodiché in considerazione dell’assenza della squadra ospite ha atteso i canonici trenta minuti dell’eventuale ritardo, chiudendo di fatto la questione alle sedici in punto".