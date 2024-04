Il Terracina butta all'aria l'occasione della vita: mancato l'aggancio alla vetta

Finisce a reti inviolate la gara della 32esima giornata di Eccellenza tra Roccasecca e Terracina. Dopo la roboante vittoria nel derby contro il Città di Formia di domenica scorsa, la formazione di Pernarella non riesce ad abbattere il muro della squadra ciociara: uno 0-0 che non permette, dunque, ai Tigrotti di raggiungere l'Unipomezia in classifica. La formazione romana, oggi sconfitta dal Monte San Biagio, rimane così a 67 punti in classifica: una vittoria avrebbe permesso ai pontini di agguantare il primo posto a pari punti, riuscendo così ancora a sperare nella promozione diretta in Serie D, riservata solamente alla prima classificata. Grande rammarico per gli uomini in campo e i tifosi sugli spalti.