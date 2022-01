Roma femminile, le giallorosse pronte alla Supercoppa a Latina

Latina è pronta ad ospitare la semifinale di Supercoppa Italiana femminile. Al Francioni, mercoledì 5 gennaio alle 14.30, si disputerà la prima semifinale che vedrà contrapposte Roma e Milan. A Frosinone, alle 17.30, si giocheranno invece l'accesso alla finale Juventus e Sassuolo. La finale andrà poi in scena sabato 8, allo Stirpe del capoluogo ciociaro.

La Roma di Alessandro Spugna arriva all'impegno da vincitrice della Coppa Italia, lo scorso anno, contro il Milan. Le giallorosse sono attualmente seconde in classifica in Serie A con 25 punti, a pari merito con il Sassuolo. Un ottimo momento quello delle capitoline, che non perdono dallo scorso ottobre contro l'Inter. Per quanto riguarda la situazione Covid, tre membri dello staff del tecnico sono risultati positivi, ma non l'allenatore, che dunque sarà regolarmente in panchina.

Il tecnico Alessandro Spugna, al sito della Figc, ha dichiarato: “La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto. Le due squadre sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi”.