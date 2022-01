Supercoppa femminile a Latina, il ct della Nazionale femminile Bertolini presente in tribuna

Non solo tifosi. A Latina, per la semifinale di Supercoppa italiana tra Roma e Milan, anche una presenza eccellente. Sugli spalti del Francioni, ad assistere alla sfida che vale la finale della competizione, c'è anche Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana che ha fatto innamorare gli italiani al Mondiale del 2019. Il ct segue dunque da vicino le tante azzurre in campo, da Giugliano a Guagni, neo acquisto rossonero. Una presenza importante per un match che vale la finale, in programma sabato 8 alle 14.30 presso il Benito Stirpe di Frosinone.