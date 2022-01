Roma-Milan femminile al Francioni: gli spettatori presenti in tribuna

Latina ospita la Supercoppa Italiana femminile. Mercoledì 5 gennaio, alle 14.30, sul campo del Francioni si sono ritrovate Roma e Milan, due realtà importanti del calcio femminile italiano, entrambe protagoniste già da qualche anno in Serie A. Per la final four tra giallorosse, rossonere, Juventus e Sassuolo, Latina ha ospitato proprio la prima semifinale: a sfidarsi la squadra di Spugna e quella di Ganz. Sugli spalti dello stadio pontino, presenti circa 400-500 tifosi, accorsi per seguire da vicino la sfida che vale l'accesso alla finale, che si disputerà l'8 gennaio alle 14.30 a Frosinone.