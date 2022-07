Salvati rinnova con l'Aprilia

Ancora una stagione tra i pali dell’Aprilia per Pier Paolo Salvati, che ha rinnovato con il club. Il portiere classe 2002 è al suo terzo anno consecutivo al Quinto Ricci. Queste le sue parole dopo il rinnovo: “Sono molto soddisfatto di poter proseguire per il terzo anno il mio percorso con l’Aprilia. Devo ringraziare il presidente Pezone e il direttore Stigi per avermi dato l’opportunità di continuare a giocare per questa grande società. Cercherò, come ho sempre fatto in questi due anni, di fare del mio meglio, con il massimo impegno e rispetto per la società. Ho piena fiducia nel mister Olivera e in tutto lo staff, che sono sicuro ci aiuteranno in una crescita individuale e di squadra per raggiungere gli obiettivi migliori”.