Aprilia, Sammartino: "Con Olivera impareremo tanto"

L'Aprilia si rinforza sulla fascia sinistra con il terzino Massimo Sammartino, che torna in Italia dopo tre esperienze all'estero. Per lui un passato nelle giovanili della Roma e dunque un grande ritorno in Italia che lo farà ripartire dalla Serie D. Queste le prime parole del giocatore classe 1995: “Sono davvero felicissimo di entrare a far parte della rosa dell’Aprilia. Ringrazio davvero tanto il presidente Pezone e il Direttore Stigi che mi hanno dato questa grande opportunità di rimettermi in gioco in un campionato davvero importante e soprattutto in una squadra piena di storia. Siamo un bel gruppo, molto giovane e allenati da uno staff di primissimo livello con dei professionisti esemplari. Sono contento di essere allenato da mister Ruben Olivera perché avendo giocato a livelli altissimi può darci i giusti insegnamenti e consigli per fare bene quest’anno. Oltre ad essere una persona umilissima, sono sicuro che con lui impareremo tantissimo e possiamo riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Saranno giorni duri e intensi ma importanti per prepararci al meglio a questa nuova stagione: forza Aprilia!”.