Aprilia horror contro la COS: umiliata per 6 a 1

Una sconfitta dura e umiliante per l'Aprilia, che nell'ottava giornata di campionato perde contro la COS in terra sarde per 6 a 1. Quella che era la penultima forza del campionato si impone con una goleada e mette in archivio la prima vittoria interna del campionato. La gara, abbastanza equilibrata nel secondo tempo, ha visto un netto crollo fisico ed emotivo dei pontini nella ripresa. Clamorosa la debacle dopo il 2 a 1 segnato proprio da Murgia, su rigore, al 60'. Il gol che poteva riaprire la gara regala invece altri 4 gol ai padroni di casa, che con Nurchi, Derbali, Floris e Demontis (che si sono aggiunti a Mancosu e all'altra rete di Nurchi al 32') ha condannato l'Aprila. Dopo la clamorosa sconfitta, Pezone ha rassegnato le dimissioni.

COS Sarrabus Ogliastra - Aprilia 6-1

Marcatori: 26' Mancosu (COS), 32' e 63' Nurchi (COS), 60' Murgia (A), 71' Derbali (COS), 73' Floris (COS) 76' Demontis (COS)