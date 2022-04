Sassari Latte Dolce-Insieme Formia 3-1: ko per Starita

Sul campo del Sassari Calcio Latte Dolce, l’Insieme Formia esce sconfitto nonostante un buon inizio: nei primi minuti, infatti, Simonetti ci prova su una palla persa da Piga ma Carboni risponde bene. Al 16’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: su calcio d’angolo battuto da Piga, c'è il tiro di Gianni. Sulla ribattuta Saba si avventa sul pallone e arriva il gol dell’1-0. Due minuti più tardi, il pareggio: Simonetti è bravo su un errore della difesa biancoceleste e a tu per tu con Carboni trova l’1-1. Gli uomini di Starita trovano fiducia e sfiorano il raddoppio: cross di Zonfrilli, che trova la testa di Simonetti, ma c'è ancora Carboni. Nella ripresa riparte bene il Sassari Calcio Latte Dolce: al 52’, su assist di Piga, arriva il gol di Grassi a porta vuota. Dopo pochi minuti, arriva anche il tris: sponda di testa di Gianni per Zecchinato, che serve Cannas. L’attaccante, ancora una volta con Zizzania fuori dai pali, realizza il 3 a 1. Due minuti più tardi, i padroni di casa restano in dieci ma riescono a gestire nonostante l'inferiorità numerica. A 14 minuti dalla fine la sfida torna in parità numerica per un brutto fallo di Tordini su Gianni. Sul finale mera gestione da parte dei sardi, che mettono in cassaforte tre punti.

SASSARI LATTE DOLCE-INSIEME FORMIA 3-1

MARCATORI: 16' Saba (S), 18' Simonetti (IF), 52' Grassi (S), 59' Cannas (S)

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE: Carboni; Pireddu, Salvaterra, Cabeccia, Piga (37’ st Palmas); Saba (45’ st Tedde), Gianni, Cassini (1’ st Medico); Cannas, Bartulovi? (1’ st Zecchinato), Grassi (41’ st Di Marco). A disp. Casillo, Nurra, Bilea, Altea. All. Mauro Giorico.



INSIEME FORMIA: Zizzania; Iorio, Gentile (25’ st Palladino), Di Biase (25’ st Pirolozzi), Tordini, Ferretti, Niang (13’ st Carbone), Gargiulo (37’ st Mincione), Simonetti, Zonfrilli (32’ st Di Vito), Camilli. A disp. Mancino, Visconti, Pirolozzi. All. Luca Starita