Serie D, ancora rinvii: spostata la gara tra Nuova Florida e Sassari Latte Dolce

La Serie D Girone G non trova pace: tantissimi i rinvii da dicembre in poi. Nonostante nelle ultime settimane il campionato sia ripreso con i recuperi delle sfide non disputate, nuovi spostamenti sono dietro l'angolo. Come comunicato dalla società Sassari Latte Dolce, la gara contro il Team Nuova Florida è stata spostata al 16 febbraio 2022. Una decisione presa di comune accordo tra i due club.

"Il Sassari Calcio Latte Dolce comunica che il match contro il Team Nuova Florida, in seguito a una decisione presa di comune accordo con la società laziale, è rinviato al 16 febbraio 2022".