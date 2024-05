Terracina, il retroscena: la festa dopo la sconfitta dell'Unipomezia col Ferentino | VIDEO

Una sconfitta inaspettata quella dell'Unipomezia sul campo del Ferentino, ma fondamentale per le sorti del Terracina, che è riuscito così a superare gli avversari in classifica vincendo poi, nell'ultima giornata, il campionato. In un video la reazione degli uomini di Pernarella alla notizia del ko della formazione fino a quel momento prima in classifica: