Aprilia-Cassino 1-1: Njambe al 91' per il pari

Al Quinto Ricci finisce 1 a 1 la sfida tra Aprilia e Cassino, valida per la 29esima giornata di Serie D. Dopo il gol degli ospiti al 10' del secondo tempo, firmato da Gaeta, ci pensa Njambe all'ultimo minuto a ristabilire gli equilibri, regalando ai suoi un punto prezioso. Cominciano bene i padroni di casa: al 4’ sponda di Cruz per Njambe che però viene fermato in calcio d’angolo con un intervento dubbio. All’8’ ospiti pericolosissimi con Sorgente che scatta in velocità e viene fermato in area: l'arbitro assegna calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Sorgente che colpisce la traversa. Seguono alcune chance con Njambe e Pezone, mentre al 41’ calcio d’angolo con Fusco che si inserisce e tenta il tiro, ma Salvati risponde bene. Alla ripresa il vantaggio del Cassino firmato da Gaeta: l'attaccante batte Zappalà, neoentrato. I pontini provano ad agganciare il pari prima con Falasca e poi con Njambe, ma non riescono a rendersi mai veramente pericolosi fino al 91': sponda di testa di Battisti, la palla arriva a Njambe che la mette in rete. 1-1 e un punto a testa.

APRILIA - CASSINO 1-1

APRILIA: Salvati P. (1’st Zappalà), Rosania, Succi, Falasca (20’st Santarelli), Bernardini (39’pt Proia), Pezone (41’st Battisti), Cruz (31’st Mannucci), Njambe, Ceka, Talamonti, Vasco PANCHINA Salvati G., Cecili, Moreschini, Delli Colli. All. Galluzzo

CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio (41’st Avella), Tomassi, Darboe, Fusco, Orlando (13’st Raucci), Manoni, Della Corte, Sorgente (39’st Cavaliere), Bellante (32’pt Gaeta), Maciariello PANCHINA Keci, Lombardo, Picascia, Ginevrino, Mazzaroppi. All. Carcione

MARCATORI: Gaeta 10’st (C), Njambe 46’ st (A)

ARBITRO: Moretti di Firenze

ASSISTENTI: Desiderato di Barletta, Gentile di Isernia