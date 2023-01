Serie D girone G: i risultati della 18esima giornata

L'Aprilia non ha intenzione di fermarsi. Il brutto inizio di stagione è ormai un lontano ricordo per la squadra di Mariotti, che in 7 gare consecutive non ha mai perso, mettendo a segno 15 punti, gli ultimi 3 contro l'Angri nella 18esima giornata di campionato. Tutti i risultati del turno appena concluso.

Venerdì 6 gennaio

Ore 14.30

Aprilia - Angri Calcio 3-1

Domenica 8 gennaio

Ore 14.30

COS Sarrabus Ogliastra - Arzachena Academy Costa Smeralda 1-1

Cassino - Pomezia Calcio 0-3

Lupa Frascati - Tivoli Calcio 2-3

Nola - Casertana 1-2

Paganese - Vis Artena 1-0

Palmese - Portici 2-2

Sorrento Calcio - Real Monterotondo Scalo 0-0

Ore 15.00

Ilvamaddalena - Atletico Uri 3-4