Serie D Girone G: le gare della 13esima giornata

La Serie D torna in campo con un turno infrasettimanale in programma per mercoledì 8 dicembre. Tra le pontine, nel girone G, come di consueto saranno impegnate l'Aprilia Calcio e l'Insieme Formia. La prima è reduce, nell'ultimo turno di campionato, da una vittoria contro il Cassino. Una sconfitta, invece, per l'Insieme Formia nell'ultimo turno contro il Real Monterotondo. Le due squadre - nella 13esima giornata - saranno impegnate rispettivamente contro Arzachena e Cynthialbalonga. Di seguito il programma completo.

8 DICEMBRE

Afragolese - Torres RINVIATA

Aprilia Calcio - Arzachena ore 14.30

Atletico Uri - Cassino Calcio ore 14.30

Carbonia Calcio - Real Monterotondo ore 14.30

Gladiator - Team Nuova Florida ore 14.30

Insieme Formia - Cynthialbalonga ore 14.30

Lanusei Calcio - Giugliano Calcio ore 14.30

Sassari Calcio - Ostia Mare Calcio ore 14.30

Vis Artena - Muravera RINVIATA