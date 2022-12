Serie D girone G: i risultati della 16esima giornata

Una 16esima giornata da batticuore per l'Aprilia, che in rimonta riesce a battere la Casertana e ad ottenere la quarta vittoria consecutiva, il quinto risultato utile nelle ultime cinque gare. Dopo aver toccato l'ultima posizione in classifica, adesso la squadra di Mariotti può respirare: sono 18 i punti in 16 gare e la zona playout è vicina ad essere superata. Tutti i risultati del turno.

Sabato 17 dicembre

Ore 14:30

Atletico Uri - Palmese 1-2

Lupa Frascati - Sorrento Calcio 0-1

Real Monterotondo Scalo - Cassino Calcio 2-0

Vis Artena - Ilvamaddalena 1-0

Domenica 18 dicembre

Ore 14:00

Arzachena Academy Costa Smeralda - Nola 0-2

Ore 14:30

Casertana - Aprilia 3-4

Pomezia Calcio - Paganese 0-3

Tivoli Calcio - COS Sarrabus Ogliastra 1-0

Mercoledì 11 gennaio

US Angri - Portici