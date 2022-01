Serie D Girone G: i risultati della 17esima giornata

Torna in campo la Serie D, dopo lo stop di due settimane deciso per l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass rafforzato per gli atleti. Nel girone G si sono disputate cinque gare su nove in programma: rinviata la sfida tra l'Aprilia e il Muravera, così come Giugliano-Cynthialbalonga, Real Monterotondo Scalo-Vis Artena e Sassari Calcio Latte Dolce-Arzachena Costa Smeralda. Tra i match giocati, anche quello dell'Insieme Formia, sconfitta dall'Ostiamare. 3 punti anche per il Team Nuova Florida contro l'Afragolese e per la Torres contro l'Atletico Uri. Due pari per 1-1, invece, tra Lanusei e Cassino e Gladiator e Carbonia.

Lanusei - Cassino Calcio 1-1

Afragolese - Team Nuova Florida 1-2

Atletico Uri - Torres 0-3

Gladiator - Carbonia Calcio 1-1

Insieme Formia - Ostiamare 0-2

Aprilia Calcio - Muravera RINVIATA

Giugliano Calcio - Cynthialbalonga RINVIATA

Real Monterotondo Scalo - Vis Artena RINVIATA

Sassari Calcio Latte Dolce - Arzachena Costa Smeralda RINVIATA