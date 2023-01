Serie D girone G: il programma della 21esima giornata

21esimo appuntamento della stagione con la Serie D, che scende in campo con il girone G tra oggi e domani. Ad aprire le danze saranno Atletico Uri e COS Sarrabus Ogliastra. Nella giornata di domenica, in programma alle 14:30 il match tra Sorrento e Aprilia. Dopo la sconfitta contro l'Atletico Uri e il pareggio contro il Portici in casa, il club di Mariotti vuole tornare alla vittoria in una sfida tutt'altro che semplice. Il programma completo:

Sabato 28 gennaio

Ore 15

Atletico Uri - COS Sarrabus Ogliastra

Domenica 29 gennaio

Ore 14

Arzachena Academy Costa Smeralda - Real Monterotondo Scalo

Palmese - Ilvamaddalena

Ore 14.30

Casertana - Cassino

Pomezia Calcio - Tivoli

Portici - Nola

Sorrento Calcio - Aprilia

US Angri - Paganese

Vis Artena - Lupa Frascati