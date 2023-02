Serie D girone G: i risultati della 22esima giornata

Un punto prezioso per l'Aprilia nella 22esima giornata di Serie D. Il club pontino ferma la quarta della classe in casa, al Quinto Ricci, sull'1-1: dopo il vantaggio di Laringe, ci pensa Murgia su rigore a rimettere il match in equilibrio. Tutti i risultati della giornata.

Ore 14

Paganese - Atletico Uri 0-3

Ore 14.30

Aprilia Calcio - Palmese 1-1

COS Sarrabus Ogliastra - Casertana 0-2

Cassino Calcio - Vis Artena 0-0

Ilvamaddalena - Portici 0-1

Lupa Frascati - Arzachena Academy Costa Smeralda 2-0

Nola - US Angri 1-1

Real Monterotondo Scalo - Pomezia Calcio 0-2

Tivoli Calcio - Sorrento Calcio 0-0