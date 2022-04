Serie D girone G, i risultati della 28esima giornata

Sconfitta per l'Aprilia, vittoria per l'Insieme Formia. La 28esima giornata di Serie D girone G si conclude con due risultati opposti per le pontine. Se infatti la squadra di Galluzzo esce sconfitta contro l'Ostiamare, vedendo sempre più lontano il sogno playoff, quella di Starita vince contro il Lanusei e porta a casa 3 punti che potrebbero dire tantissimo in ottica playout. Tutti i risultati di giornata.

Sabato 9 aprile

OSTIAMARE – APRILIA 2-0

Domenica 10 aprile

GIUGLIANO – ATLETICO URI 2-0

CYNTHIALBALONGA – SASSARI LATTE DOLCE 3-0

LANUSEI – POL. INSIEME FORMIA 0-1

REAL MONTEROTONDO SCALO – MURAVERA 5-1

TEAM NUOVA FLORIDA – CARBONIA 3-1

TORRES – GLADIATOR 2-2

ARZACHENA – VIS ARTENA RINVIATA

CASSINO – AFRAGOLESE RINVIATA