Serie D girone G, il programma della 28esima giornata

28esima giornata per la Serie D, in campo tra sabato 9 e domenica 10 con il girone G. L'Aprilia sarà impegnata nell'anticipo, alle ore 15, contro l'Ostiamare. Sfida al Lanusei, in trasferta, per l'Insieme Formia.

Sabato 9 aprile

OSTIAMARE – APRILIA ore 15

Domenica 10 aprile

GIUGLIANO – ATLETICO URI ore 14:30

ARZACHENA – VIS ARTENA ore 15

CASSINO – AFRAGOLESE ore 15

CYNTHIALBALONGA – SASSARI LATTE DOLCE ore 15

LANUSEI – POL. INSIEME FORMIA ore 15

REAL MONTEROTONDO SCALO – MURAVERA ore 15

TEAM NUOVA FLORIDA – CARBONIA ore 15

TORRES – GLADIATOR ore 15