Serie D girone G: i risultati della 17esima giornata

Ultima giornata di campionato del 2022 per la Serie D, che è scesa in campo con il girone G mercoledì 21 dicembre. In attesa della conclusione del turno, mercoledì 11 gennaio con la sfida tra Nola e Pomezia e mercoledì 18 gennaio con Sorrento-Angri, vediamo i risultati delle gare già disputate, tra cui quella dell'Aprilia contro la Vis Artena, nel match terminato 0 a 0.

Mercoledì 21 dicembre

COS Sarrabus Ogliastra - Real Monterotondo Scalo 3-1

Portici - Atletico Uri 4-0

Aprilia Calcio - Vis Artena 0-0

Cassino Calcio - Lupa Frascati 1-0

Ilvamaddalena - Arzachena Academy 3-2

Paganese - Tivoli Calcio 2-0

Palmese - Casertana 2-1

Mercoledì 11 gennaio

Nola - Pomezia

Mercoledì 18 gennaio

Sorrento Calcio - Angri