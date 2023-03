Serie D girone G: il programma della 27esima giornata

Appuntamento con la 27esima giornata di Serie D girone G. Dopo il ko contro la Paganese nell'ultimo turno, l'Aprilia scende in campo in casa contro la Lupa Frascati per il derby del Lazio. Per gli uomini di Mariotti c'è bisogno di una vittoria per tornare a conquistare punti. Tutte le gare della giornata.

Sabato 11 marzo

Ore 15

Atletico Uri - Arzachena Academy Costa Smeralda

Domenica 12 marzo

Ore 14

Nola - COS Sarrabus Ogliastra

Ore 14.30

Aprilia Calcio - Lupa Frascati

Ilvamaddalena - Cassino

Portici - Tivoli

US Angri - Pomezia Calcio

Ore 15

Casertana - Vis Artena

Palmese - Real Monterotondo Scalo

Sorrento Calcio - Paganese Calcio