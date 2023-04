Serie D girone G: i risultati della 31esima giornata

Ancora una sconfitta per l'Aprilia. La squadra di Mariotti passa in vantaggio contro l'Arzachena dopo pochi minuti ma si fa rimontare, nel corso della ripresa, dai sardi. Non si muove dunque dall'utlimo posto la squadra pontina, che ora rischia in maniera concreta la retrocessione.

Domenica 16 aprile

Ore 14

Ilvamaddalena - Pomezia Calcio 1-1

Ore 14.30

US Angri - Atletico Uri 2-0

Ore 15.00

Aprilia Calcio - Arzachena 1-3

COS Sarrabus Ogliastra - Lupa Frascati 0-0

Nola - Tivoli Calcio 1-3

Paganese - Real Monterotondo Scalo 4-0

Palmese - Vis Artena 1-1

Portici - Casertana 3-2

Sorrento Calcio- Cassino 1-0