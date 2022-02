Serie D Girone G, 6 squadre in campo per i recuperi: Aprilia contro il Muravera

Mercoledì di calcio per la Serie D, impegnata in tre recuperi del Girone G. Oggi, 2 febbraio, scendono in campo la Vis Artena e l'Arzachena Costa Smeralda per il recupero dell'11esima giornata, andata in scena lo scorso 28 novembre. Sempre alle 14.30 spazio anche alla sfida tra il Cynthialbalonga e il Real Monterotondo Scalo per il recupero della 16esima giornata del 22 dicembre scorso. In campo anche l'Aprilia, che invece recupererà la gara contro il Muravera della 17esima giornata, riprogrammata dopo lo stop per il 23 gennaio.