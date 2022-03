Serie D Girone G: i risultati della 24esima giornata

Archiviata anche la 24esima giornata di Serie D, in campo tra sabato e domenica con il girone G. Nell'anticipo vittoria per i pontini dell'Aprilia, in grado di superare il Lanusei e mettere in cassa 3 punti importanti che permettono di proseguire il buon momento. L'Insieme Formia ottiene invece solo una sconfitta dolorosissima: dopo il doppio vantaggio, i pontini si fanno rimontare dall'Afragolese e escono con 0 punti dal match. Tutti i risultati della giornata.

SABATO 12 MARZO

LANUSEI – APRILIA 1-2

ATLETICO URI – SASSARI LATTE DOLCE 1-0

DOMENICA 13 MARZO

CASSINO – CARBONIA 1-1

CYNTHIALBALONGA – VIS ARTENA 0-0

GIUGLIANO – GLADIATOR 1-0

OSTIAMARE – MURAVERA 2-0

POL. INSIEME FORMIA – AFRAGOLESE 2-3

REAL MONTEROTONDO SCALO – ARZACHENA 0-1

TORRES - TEAM NUOVA FLORIDA 1-1