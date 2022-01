Serie D Girone G, il programma della 18esima giornata

La Serie D torna in campo con il recupero della 18esima giornata, spostata come tutto il campionato dopo lo stop di due settimane deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo l'entrata in vigore del Decreto che prevede l'obbligo di Green Pass rafforzato per gli atleti non professionisti. Il Girone G è impegnato con la 18esima giornata. Rinviata la sfida tra Aprilia e Gladiator, mentre l'Insieme Formia sarà impegnato contro il Team Nuova Florida.

Sabato 29 gennaio

Cynthialbalonga - Ostia Mare Lido Calcio ore 14.30

Domenica 30 gennaio

Afragolese - Vis Artena ore 14.30

Atletico Uri - Muravera ore 14.30

Giugliano Calcio - Torres ore 14.30

Insieme Formia - Team Nuova Florida ore 14.30

Lanusei Calcio - Arzachena ore 14.30

Real Monterotondo Scalo - Cassino RINVIATA

Aprilia - Gladiator RINVIATA

Sassari Calcio Latte Dolce - Carbonia RINVIATA