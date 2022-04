Serie D girone G: il programma della 27esima giornata

La Serie D scende in campo con la 27esima giornata. Dopo il turno infrasettimanale, il campionato riprende con il turno che per il girone G si disputerà tra domenica 3 aprile e lunedì 4. L'Aprilia ospiterà in casa il Giugliano, primo in classifica. Gli uomini di Galluzzo, che invece sono a 41 punti, cercano un posto nei playoff e sfideranno la capolista per ripartire dopo il pareggio nell'ultima sfida. L'Insieme Formia sarà invece impegnato sul campo del Sassari Latte Dolce: l'obiettivo è quello di ottenere punti utili per sperare nella zona playout, scongiurando la retrocessione diretta. Il programma completo.

Domenica 3 aprile

ATLETICO URI – REAL MONTEROTONDO SCALO ore 14:30

AFRAGOLESE – LANUSEI ore 14:30

APRILIA – GIUGLIANO ore 15:00

CARBONIA – OSTIAMARE ore 15:00

MURAVERA – TORRES ore 15:00

SASSARI LATTE DOLCE – POL. INSIEME FORMIA ore 15:00

TEAM NUOVA FLORIDA – ARZACHENA ore 15:00

VIS ARTENA – CASSINO ore 15:00

Lunedì 4 aprile

GLADIATOR – CYNTHIALBALONGA ore 15:00