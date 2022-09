Serie D girone G: il programma della quarta giornata

Una giornata frammentata quella di Serie D, che con il girone G scenderà in campo tra sabato 24 settembre e mercoledì 28 ottobre. La giornata è stata infatti rinviata alla prossima settimana per via delle elezioni, ma alcuni club hanno chiesto e ottenuto di giocare già sabato. L'Aprilia ospiterà in casa il Sorrento Calcio nel match fissato per il 27 settembre alle ore 15. Tutte le sfide in programma.

Sabato 24 settembre

Cos Sarrbus Ogliastra - Atletico Uri ore 15.00

Nola - Portici ore 15.00

Real Monterotondo Scalo - Arzachena Academy Costa Smeralda ore 15.00

Martedì 28 settembre

Aprilia - Sorrento Calcio ore 15.00

Mercoledì 28 settembre

Cassino Calcio - Casertana ore 15.00

Ilvamaddalena - Palmese ore 14.30

Lupa Frascati - Vis Artena ore 15.00

Paganese Calcio - Angri ore 15.00

Tivoli Calcio - Pomezia Calcio ore 15.00