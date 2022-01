Serie D in campo con Gladiator-Team Nuova Florida: la classifica aggiornata

Riparte la Serie D. Il campionato, fermo da inizio gennaio a causa dei tanti rinvii per Covid-19 e delle due settimane di pausa decise dalla LND a seguito dell'entrata in vigore del decreto che prevede il Green Pass rafforzato, ha visto il disputarsi della gara tra Gladiator e Nuova Florida, rinviata lo scorso 8 dicembre a causa delle tante positività nel club laziale. La sfida, recuperata mercoledì 19 gennaio, ha visto la vittoria del club di Bussone per 1 a 0, con gol di Tamburlani. La Nuova Florida sale così a 28 punti in classifica, staccando di uno l'Aprilia, che ha tra l'altro due gare in più.

GLADIATOR: Merola, Ciampi (71’ De Foglio), Puca, Tomi, Pelliccia (71’ Sambou), Caruso, Marin, Mancini, Dommarco, Flores (78’ Arrivoli), Pinto. All. Grimaldi.

NUOVA FLORIDA: Giordani, Tamburlani, Scognamiglio, Vannucci, Contini, Moretti, Malano, Capparella, Trubiani (56’ Gambioli), Persichini (56’ Balde), Cesaretti. All. Bussone.

ARBITRO: Simone Moretti di Firenze.

RETE: 66’ Tamburlani.