Serie D girone G, il programma della 24esima giornata

Nuovo appuntamento con la Serie D, che scende in campo tra sabato 18 e domenica 19 con la 24esima giornata. Al via nel pomeriggio di sabato con la gara tra Lupa Frascati e Casertana: alla stessa ora spazio a Nola-Palmese. Domenica alle 14:00 scendono in campo Ilvamaddalena e Aprilia, con la squadra di Mariotti chiamata a ripartire dopo il ko con il Nola. Alle 14.30 in campo le rimanenti sfide.

Sabato 18 febbraio

Ore 14:30

Lupa Frascati - Casertana

Nola - Palmese

Domenica 19 febbraio

Ore 14:00

Ilvamaddalena - Aprilia Calcio

Ore 14:30

COS Sarrabus Ogliastra - US Angri

Cassino Calcio - Atletico Uri

Paganese Calcio - Portici

Pomezia Calcio - Sorrento Calcio

Real Monterotondo Scalo - Vis Artena

Tivoli Calcio - Arzachena Academy Costa Smeralda