Serie D Girone G: il programma della 14esima giornata

Dopo la 13esima giornata, andata in scena l'8 dicembre, la Serie D torna in campo nel weekend. Il Girone G vedrà impegnate le due pontine Insieme Formia e Aprilia Calcio, reduci da rispettivamente da un pareggio contro il Cynthialbalonga e una sconfitta contro l'Arzachena. Entrambi i club devono dunque ripartire dopo gli stop rimediati nell'ultima giornata. La squadra guidata da Starita sarà in campo contro il Giugliano Calcio, mentre quella di Galluzzo sfiderà la Torres.

IL PROGRAMMA DELLA 14ESIMA GIORNATA

Giugliano Calcio - Insieme Formia ore 14.00

Arzachena - Gladiator ore 14.30

Cassino - Sassari ore 14.30

Cynthialbalonga - Atletico Uri ore 14.30

Muravera - Carbonia Calcio ore 14.30

Ostia Mare Lido - Afragolese ore 14.30

Real Monterotondo - Lanusei ore 14.30

Team Nuova Florida - Vis Artena ore 14.30

Torres - Aprilia Calcio ore 14.30