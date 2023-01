Serie D girone G: il programma della 19esima giornata

Secondo appuntamento del 2023 con il campionato di Serie D. Nel girone G, in campo nell'anticipo della 19esima giornata Real Monterotondo Scalo e Lupa Frascati: la sfida è in programma sabato alle 14:30. Le altre squadre si sfideranno domenica: tra queste anche Atletico Uri e Aprilia. La squadra di Mariotti ha finito il 2022 nel migliore dei modi e anche l'inizio del nuovo anno non è stato da meno, con 3 punti messi in cassaforte contro l'Angri. Tutte le gare della giornata:

Sabato 14 gennaio

Ore 14:30

Real Monterotondo Scalo - Lupa Frascati

Domenica 15 gennaio

Ore 14.00

Arzachena Academy Costa Smeralda - Paganese Calcio

Casertana - Ilvamaddalena

Ore 14:30

Atletico Uri - Aprilia Calcio

Pomezia Calcio - COS Sarrabus Ogliastra

Portici - Sorrento Calcio

US Angri - Palmese

Vis Artena - Nola