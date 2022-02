Serie D Girone G: le gare della 19esima giornata

Domenica di calcio per la Serie D, in campo per la diciannovesima giornata del girone G. L'Insieme Formia, alla ricerca di punti salvezza, scenderà in campo in casa dell'Arzachena. L'altra pontina del girone, l'Aprilia Calcio, che sta vivendo un difficile momento con quattro sconfitte consecutive, sfiderà invece la Vis Artena in trasferta. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 6 FEBBRAIO

ARZACHENA – POL. INSIEME FORMIA ORE 14.30

CARBONIA – AFRAGOLESE (gara a porte chiuse) ORE 14.30

CASSINO – CYNTHIALBALONGA ORE 14.30

GLADIATOR – REAL MONTEROTONDO SCALO ORE 14.30

MURAVERA – SASSARI LATTE DOLCE ORE 15.00

OSTIAMARE – GIUGLIANO ORE 14.30

TEAM NUOVA FLORIDA – ATLETICO URI ORE 14.30

TORRES – LANUSEI ORE 15.00

VIS ARTENA – APRILIA ORE 14.30