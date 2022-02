Serie D Girone G: il programma della 21esima giornata

Nuovo appuntamento con la Serie D, che scende in campo con il girone G per la 21esima giornata. Le gare, in programma domenica 20 febbraio, vedranno l'Aprilia contrapposto al Real Monterotondo Scalo. I ragazzi di Galluzzo devono necessariamente tornare a vincere dopo un periodo negativo. Insieme Formia invece impegnato in trasferta contro il Muravera dopo il successo dell'ultimo turno. Di seguito il programma completo.

APRILIA – REAL MONTEROTONDO SCALO

Arbitro: Gresi di Piacenza

ARZACHENA – GIUGLIANO

Arbitro: Gangi di Enna

CARBONIA – ATLETICO URI

Arbitro: Campagni di Firenze

MURAVERA – INSIEME FORMIA

Arbitro: Martino di Firenze

OSTIAMARE – CASSINO

Arbitro: Valentini di La Spezia

TEAM NUOVA FLORIDA – LANUSEI

Arbitro: Angelillo di Nola

TORRES – CYNTHIALBALONGA

Arbitro: Restaldo di Ivrea

VIS ARTENA – SASSARI LATTE DOLCE

Arbitro: Grassi di Forlì

GLADIATOR – AFRAGOLESE

Arbitro: Drigo di Portogruaro