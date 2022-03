Serie D girone G, il programma della 25esima giornata

Dopo lo stop e i recuperi, torna in campo la Serie D con il girone G. In programma nella 25esima giornata il derby tra Aprilia e Insieme Formia: le due squadre pontine, entrambe con obiettivi diversi, cercheranno di portare a casa i 3 punti, fondamentali in ottica classifica.

SABATO 26 MARZO

GLADIATOR – LANUSEI ore 14:00

CARBONIA – CYNTHIALBALONGA ore 14:30

SASSARI LATTE DOLCE – REAL MONTEROTONDO SCALO ore 14:30

VIS ARTENA – GIUGLIANO ore 15:00

APRILIA – POL. INSIEME FORMIA ore 15:30

DOMENICA 27 MARZO

TEAM NUOVA FLORIDA – OSTIAMARE ore 14:30

AFRAGOLESE – ATLETICO URI ore 15:00

MURAVERA – CASSINO RINVIATA

ARZACHENA – TORRES RINVIATA