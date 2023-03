Serie D girone G: il programma della 26esima giornata

L'Aprilia è chiamata a ripartire. La squadra di Mariotti, dopo quattro gare senza vittorie, con due pareggi e due sconfitte, scende in campo contro la Paganese, seconda in classifica a pari punti con il Sorrento primo. La formazione pontina avrà un compito non semplice, quello di fare punti su un campo difficile: un'impresa ardua ma certamente non impossibile. Tutte le gare della 26esima giornata.

Ore 14

Arzachena Academy Costa Smeralda - Sorrento Calcio

COS Sarrabus Ogliastra - Palmese

Nola - Ilvamaddalena

Ore 14.30

Cassino Calcio - Portici

Lupa Frascati - US Angri

Paganese Calcio - Aprilia

Pomezia Calcio - Vis Artena

Real Monterotondo Scalo - Atletico Uri

Tivoli Calcio - Casertana