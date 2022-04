Serie D girone G: il programma della 29esima giornata

Turno infrasettimanale per la 29esima giornata di Serie D girone G, in campo tra mercoledì e giovedì vista la Pasqua imminente. L'Aprilia ospiterà in casa il Cassino, mentre l'Insieme Formia scenderà in campo in casa contro il Real Monterotondo Scalo. Tutte le sfide della giornata.

Mercoledì 13 aprile

Gladiator - Ostiamare ore 15

Giovedì 14 aprile

Aprilia - Cassino Calcio ore 15

Carbonia - Arzachena ore 15

Insieme Formia - Real Monterotondo Scalo ore 15

Muravera - Team Nuova Florida ore 15

Sassari Calcio Latte Dolce - Giugliano Calcio ore 15

Vis Artena - Torres ore 15

Atletico Uri - Lanusei ore 16

Afragolese - Cynthialbalonga RINVIATA