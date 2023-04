Serie D girone G: il programma della 32esima giornata

Nuovo appuntamento con la Serie D. Nella giornata di oggi, 23 aprile, il girone G scenderà in campo a partire dalle 14.30. Per l'Aprilia, nell'ultimo turno sconfitta in rimonta dall'Arzachena, c'è la chance di mettere in cassa punti contro il Pomezia. Mariotti sa bene che sbagliare sarebbe quasi una condanna: a tre giornate dalla fine del campionato, infatti, la formazione pontina è ultima in classifica e deve ricominciare a racimolare punti per sperare nei playout.

Domenica 23 aprile

Ore 14.30

Arzachena Academy Costa Smeralda - Palmese

Cassino - COS Sarrabus Ogliastra

Ore 15

Atletico Uri - Sorrento

Casertana - US Angri

Lupa Frascati - Paganese

Pomezia Calcio - Aprilia

Real Monterotondo Scalo - Nola

Tivoli Calcio - Ilvamaddalena

Vis Artena - Portici